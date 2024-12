"Drei Frauen aus Mariupol": Alle Infos zur Reportage bei ARTE

Anders als bisherige Filme vom Überfall auf die Ukraine begibt sich die 1970 in Mariupol geborene Regisseurin Svitlana Lishchynska nicht mitten hinein in die Kriegsszenerie. Sie zeigt nicht das Grauen des Krieges, allenfalls die Ruinen ihrer Heimatstadt Mariupol. Was ist sie eigentlich: Russin oder Ukrainerin? – So fragt die Autorin selbst. Russischsprachig ist sie aufgewachsen, die Sowjetunion hat sie noch als ihre Normalität erlebt. "A Bit of a Stranger", der englische Titel des Films, trifft ins Schwarze. Tief drin wird sie wohl eine Fremde bleiben. Bereits 2014, bei Putins Überfall auf die Krim, begann sie als Ukrainerin erstmals darüber nachzudenken, "wer wir sind".