"Schweigend steht der Wald": Kritik zum Mystery-Krimi mit Henriette Confurius und Robert Stadlober

Deutsche Waldfilme, in denen Unheimliches angedeutet oder explizit ausgespielt wird, liegen seit Jahren im Trend. Drohnenflüge über deutsche Wälder zu dräuender Musik gehören mittlerweile zum Standard-Repertoire eines jeden Krimis, der auch nur irgendetwas mit dem Schauplatz Natur anfangen kann. Was "Schweigend steht der Wald" besser macht als viele andere Kriminalfilme, ist jedoch die Darstellung im Kleinen. Ähnlich wissenschaftlich wie Anja folgt auch die Kamera ruhigen Details des Bodens, der Tier- und Pflanzenwelt. Und Henriette Confurius, die mal wieder mit ihrem ruhigen und gleichzeitig ausdrucksstarken Spiel überzeugt, ist eine gute Protagonistin, um die Rätsel des Waldes zu untersuchen. Weil sich hier jemand nicht in den Vordergrund spielt, sondern beobachtet, wie es Wissenschaftler tun sollten.

Vor allem in den stillen "Untersuchungsszenen", in denen Anja schon mal fein säuberlich ein Wildschwein am Fleischerhaken ausnimmt, das sie bei einem nächtlichen Waldbesuch in Notwehr töten musste, entfaltet sich der Zauber dieses kleinen Films, der aber leider auch einige Konstruktionsfehler mitschleppt: Viel zu früh wird angedeutet, worauf das Ganze hinaus soll, sodass ein paar Spannungselemente flöten gehen. Auch reden die lokalen Figuren – für ungeübte Ohren teilweise in einem heftigen Dialekt sprechend – oft ein wenig zu explizit bis analytisch daher. So lässt einen das unausgegorene Verhältnis zwischen großartig stimmungsvollen Bildern, einer starken Hauptdarstellerin und einigen Drehbuchschwächen am Ende etwas ratlos zurück. Dennoch darf man gespannt sein, was Regisseurin Saralisa Volm als Nächstes angehen wird. Ihr großes Regietalent ist in vielen Szenen dieses Anti-Heimatfilms auf jeden Fall zu spüren.