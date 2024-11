"Tierliebe extrem": Infos zur neuen VOX-Dokumentation

Die Deutschen zählen zu den Nationen, die innerhalb Europas Rekordhalter in Sachen Tierliebe sind. Jeder Zweite hat hierzulande ein Haustier, mit 35 Millionen Haustieren sind die Deutschen Spitzenreiter in der EU. Ein gefundenes Fressen auch für Psychologen: Spielt da etwa die German Angst eine Rolle, geben Hund und Katze als beste Freunde eine sonst fehlende Sicherheit und antworten sie auf Gefühle, die ansonsten ins Leere laufen? – Die neue VOX-Doku "Tierliebe extrem" forscht nach und besucht Tierliebhaber in ihrer Umgebung. Sie porträtiert dabei Mensch und Tier in inniger Beziehung, zeigt aber auch gegenwärtige Trends. Haustiere sind inzwischen ein gigantischer Markt, im vergangenen Jahr betrug der Umsatz hierzulande fast sechs Milliarden.