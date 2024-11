Nach "D-Day"-Lüge: FDP-Politiker verweist auf Generalsekretär Djir-Sarai

Säbelrasseln in Moskau: Wladimir Putin hat wortgewaltig seinen Plan einer weiteren Großoffensive auf die Ukraine untermauert. Mit neuartigen Hyperschall-Raketen wolle er nun auch Regierungsgebäude in Kiew angreifen, kündigte der russische Präsident an. Diese könnten die "Kraft eines Meteoriten" entfachen, drohte er. FDP-Politiker Marcus Faber versetzte die Drohgebärde Putins indes nicht in Panik. Im ZDF-Morgenmagazin verwies er am Freitag auf ähnlich gelagerte Angriffe auf Dnipro: "Diese Raketen sind von der Art her nicht wirklich neu."