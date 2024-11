Steven Gätjen wird fester Moderator der "NDR Talk Show"

Die 'NDR Talk Show' bekommt mit Steven Gätjen einen neuen festen Co-Moderator. Der ProSieben-Allrounder wird an der Seite von Bettina Tietjen ab 2025 die beliebte Sendung präsentieren. Erstmals tritt das neue Duo am 31. Januar 2025 in Aktion. Mit Gätjen endet die Zeit der wechselnden Partner.