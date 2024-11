"Lass dich überwachen!": Jan Böhmermann wühlt in digitaler Vergangenheit

Es war bereits der sechste Deutsche Fernsehpreis für Jan Böhmermann: Nach der Auszeichnung für sein "ZDF Magazin Royale" im Jahr 2022 in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" wurde "Lass dich überwachen!" im September 2024 mit dem Preis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" bedacht. Nun geht das 2018 ins Leben gerufene Format im ZDF in die siebte Runde. Das zugrunde liegende Konzept basiert auf dem oft zitierten Grundsatz: "Das Internet vergisst nicht." Welche Blüten diese Tatsache im Einzelfall bisweilen treiben kann, das zeigt Jan Böhmermann in der 90-minütigen Sendung.