"Das Traumschiff": Das könnte Grund für Sandy Meyer-Wöldens miesen Auftritt sein

Alessandra Meyer-Wölden spielte in der jüngsten Traumschiff-Ausgabe eine Gastrolle als Yogalehrerin. Doch die Kritik im Netz war vernichtend. Woran lag das?

Wie gewohnt schippert Florian Silbereisen als Kapitän des Traumschiffs gegen Endes des Jahres wieder neue Ziele an. Mit dabei sind wieder einige Prominente, die Gastrollen in der Kultserie ergattern konnten; durften früher nur Schauspieler und TV-Bekanntheiten vor die Kamera, sind mittlerweile auch Influencer dabei. So wie Alessandra Meyer-Wölden, die über 300.000 Follower auf Instagram hat. In der Traumschiff-Ausgabe vom 24. November, in der es nach Argentinien ging, spielte sie eine Yogalehrerin, die den Passagieren im Sonnenschein eine Yogastunde gab – fast zwei Minuten war sie im Film zu sehen.

Wenig Begeisterung bei Zuschauern Doch im Internet wurde schnell ein vernichtendes Urteil über Alessandras Auftritt gefällt. Viele kritisierten ihre fehlenden Schauspielkünste und machten ihrem Ärger mit Kommentaren wie "Wow, war das schlecht geschauspielert" Luft. Andere gingen mit mehr Humor an die Sache: "Wie unfassbar natürlich die Sandy 'schauspielert'" meint ein User, ""Sandy in ihrer schwersten Rolle ever ever ever" ein anderer.

Daran könnte es liegen Doch warum waren so viele Zuschauer nicht von Alessandras Auftritt überzeugt? Einen möglichen Grund hat die Influencerin im "Closer"-Interview verraten: "Als ich gehört habe, dass wir fünf Tage am Stück auf See verbringen würden, hatte ich Angst, seekrank zu werden. Keine 24 Stunden später hatte es mich dann komplett erwischt! Ich bekomme schnell Platzangst. Der Gedanke, fünf Tage das Schiff nicht verlassen zu können, hat mich regelrecht panisch gemacht." Die Situation wurde schlimmer und Alessandra musste vom Arzt mit einer Spritze behandelt werden. Kein Wunder also, dass die Influencerin ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen konnte.