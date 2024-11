"Bridgerton": Diese wichtige Figur könnte in der nächsten Staffel sterben

Obwohl es in der dritten Staffel von Bridgerton vornehmlich um Penelope und Colin ging, konnten die Zuschauer auch Francesca Bridgerton dabei zusehen, wie sie sich verliebt und in John Stirling ihren Ehemann gefunden hat. Im Anschluss an ihre Hochzeit stellt John Francesca außerdem seine Cousine Michaela vor. Und hier wird es interessant: Francescas Liebesgeschichte ist nicht auserzählt. Zwar findet sie in dem in sich ruhenden John Stirling eine stille Liebe. In den Romanen stirbt John Sterling jedoch. Francesca ist untröstlich und trauert vier Jahre um ihren Liebsten, bevor sie sich neu verliebt und die stürmische Liebe bekommt, die sich ihre Mutter immer für sie gewünscht hat. In der Romanvorlage ist es Johns Cousin Michael, in den sich Francesca schließlich verliebt. Da in der TV-Adaption der Reihe aus Michael Michaela geworden ist, könnte Francesca also eine quere Liebesgeschichte bekommen.