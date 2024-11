"RTL-Spendenmarathon 2024": Alle Infos zum riesigen Charity-Event mit Promi-Unterstützung

Ein Knochenjob im Dienst der guten Sache: Moderator Wolfram Kons startet mit der Auftaktsendung "RTL- Spendenmarathon 2024 – Der Start" die diesjährige Charity-Aktion der Senderfamilie, bei der wieder um Geldspenden zur Unterstützung von Inklusionsprojekten und zur Hilfe für benachteiligte Kinder gebeten wird. Die Latte liegt hoch: Im Vorjahr kam eine Spendensumme von über 20 Millionen Euro zusammen – und das in Zeiten, in denen in vielen Haushalten das Geld nicht gerade locker sitzt.

Allerdings hat Wolfram Kons ein charmantes Argument gegen vermeintliche Knauserei in Zeiten von Kriegen, Krisen und Konjunkturflauten: "Wer gibt, ist glücklich", sagt der RTL-"Marathon-Mann" und motiviert sich dabei auch wenig selbst für den Ausdauer-Einsatz beim wiederholten Appellieren an die Spendierfreudigkeit. Er betont, dass der Spendenmarathon angeblich doppelt glücklich mache – auch die Großzügigen. Und so profitieren dann nicht nur die Bedürftigen von monetärer Zuwendung, sondern auch das TV-Publikum vom wohligen Gefühl, sich an einer guten Sache zu beteiligen.