"Our Little Secret": Netflix setzt in Weihnachtssaison auf Lindsay Lohan

Rom-Com-Fans können sich freuen: Mit „Our Little Secret“ liefert Netflix Weihnachtsfilm-Nachschub und setzt dabei erneut auf Lindsay Lohan. Am 27. November geht es los und hier gibt’s alle Infos zum Inhalt.

Man nehme zwei Ex-Partner, ein Geheimnis, eine böse Schwiegermutter und ein Familientreffen in der Weihnachtszeit: Was herauskommt ist eine neue romantische Weihnachtskomödie aus dem Hause Netflix. Aber von Anfang an: Es soll für Avery (Lindsay Lohan) das erste Weihnachten bei der Familie ihres Freundes Cameron (Jon Rudnitsky) werden. Alles andere als unkompliziert, denn bei Camerons Mutter Erica (Kristin Chenoweth) kommt Avery bisher so gar nicht gut an. Das Ganze droht schlimmer zu werden, als Avery feststellt, dass der neue Partner von Camerons Schwester Cassie (Katie Baker) kein anderer als ihr eigener Ex-Freund Logan (Ian Harding) ist. Avery und Logan waren vor zehn Jahren ein Paar und trennten sich, nachdem Avery Logans Heiratsantrag vor all ihren Freunden ausgeschlagen hatte. Unter einem Dach an Weihnachten müssen die beiden nun ihre frühere Beziehung geheim halten. Bald stellen die beiden Ex-Partner aber fest, dass das gar nicht so einfach ist und kommen sich näher.



Lindsay Lohan mal wieder mit dabei Herz und Seele des Films sind Lohan und Harding, die sich als früheres Liebespaar durch die Feiertage manövrieren müssen. Obwohl die beiden schon eine ganze Weile nicht mehr zusammen sind, hat Logan Avery nicht vergessen. „Logan erinnert sich an Avery und verehrt eine Menge von dem, was Avery zu Avery macht“, sagt Harding über die Figur, die er spielt. Dazu gehöre auch ihre „tiefe Liebe für Snacks, Kaffee und ihr Unvermögen zu wissen, dass ihr sehr wahrscheinlich kalt sein wird, wenn die Raumtemperatur unter 21 Grad liegt“, so Harding weiter.

Netflix setzt damit in dieser Weihnachtssaison erneut auf Lohan. Im Zuge einer „kreativen Zusammenarbeit“ zwischen dem Streaming-Anbieter und der Schauspielerin spielte Lohan bereits 2022 die Hauptrolle in der Weihnachtskomödie „Falling for Christmas“. Anfang 2024 erschien mit „Irish Wish“ eine weitere Rom-Com mit Lohan. Über „Our Little Secret“ sagt sie: „Es ist so schön, an Filmen mitarbeiten zu können, die mit den Feiertagen verbunden werden“. Es sei eben auch die Familienzeit. „Wenn man Filme machen kann, an die sich Familien gemeinsam erinnern können, weil sie sie zusammen gesehen haben – das macht es besonders“, erklärt Lohan weiter.

Am 27. November startet der Film auf der Streaming-Plattform – dann heißt es Plätzchen, Tee und Kuscheldecke bereitlegen und Film ab!