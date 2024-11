"Mario Barth live aus der Waldbühne! Männer sind Frauen, manchmal aber auch ... vielleicht": RTL zeigt neues Bühnenprogramm

Mit einer Veganerin beim Grillen

Der Berliner greift bei seinem Heimspiel auf der Waldbühne bewusst in die Vollen und attackiert unter anderem das aktuell weit verbreitete Klischee einer angeblich vorherrschenden Verbotskultur. Tenor: "Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man sagen, tun oder essen darf?", heißt es provokativ in der Ankündigung bei RTL. Im Bühnenprogramm bringt Barth seine Lieblingsthemen – unter anderem gibt es eine Begegnung mit einer "Powerverganerin" beim Grillabend. Oder er illustriert seine Ängste, die er angeblich durchstehen muss, wenn er als Beifahrer mit im Wagen sitzt – und seine Freundin fährt.