"Die Rosenheim-Cops" mit Spezialfolge: Romantische Wendung für Sven Hansen?

Im November gibt es ein Highlight für alle Fans der "Rosenheim-Cops". Auch 2024 wird es wieder ein Winter-Spezial in Spielfilmlänge geben. In der Sonder-Folge könnte es zu einer überraschenden Wendung kommen.

90 Minuten die "Rosenheim-Cops": am Mittwoch, dem 20. November zeigt das ZDF um 20.15 Uhr die Sonder-Folge „Totholz“. Darin geht es nicht nur um einen verzwickten Mord, es bahnt sich auch eine Liebelei an.

Darum geht es in „Totholz“

Die Kommissare Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) werden zu einem Leichenfund in einem Wald gerufen. Der Waldbesitzer und Holzhändler Joseph Kreitmair (Marc Hüffer) wird tot auf dessen Hochsitz aufgefunden. Es sieht so aus, als sei er erschossen worden. Gefunden wurde die Leiche von dem Jäger Ignatius Böck (Heio von Stetten). Vor dem Mord hatte das Opfer einen heftigen Streit mit seinem der jüngere Bruder Sebastian Kreitmair (Arthur Klemt). Könnte er der Mörder sein? Doch es zeigt sich, dass auch der Jäger, der den Toten fand, ein Motiv hat. Für ein Gespräch soll er den Holzhändler in den Wald gelockt haben. Es tauchen noch weitere Verdächtige auf. Wie der Vater des Opfers, Patriarch der Familie, der nicht zufrieden war mit dem Verhalten seines Sohnes. Auch die Geschäftsführerin des Unternehmens Elena Burgstaller (Eva Maria Grein von Friedl) gerät ins Visier der Ermittlungen.