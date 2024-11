Überraschendes Aus: MDR bestätigt Ende von beliebter Schlagershow

Am 7. Juli 1995 feierte die beliebte MDR-Show "Musik für Sie" Premiere. In den vergangenen 29 Jahren war die Sendung, die zuletzt von Uta Bresan moderiert wurde, ein beliebtes Format für Schlager-Fans. Nun hat der MDR sich dazu entschlossen, die Produktion der Show einzustellen. Das hat der Sender gegenüber "Bild" bestätigt.

"Es war mir stets ein absolutes Herzensprojekt und ich habe es geliebt, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu bereisen und zu zeigen, wie schön es bei uns ist", so Bresan weiter. Die Moderatorin scheint allerdings bereits an neuen Projekten zu arbeiten. "Wenn eine Reise zu Ende geht, freut man sich schon auf die nächste", schrieb sie in ihrem Instagram-Post verheißungsvoll.