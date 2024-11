"Wilsberg – Unser tägliches Brot": Kritik zum ungewöhnlichen Fall des ZDF-Detektivs

Lange sieht es im 70. "Wilsberg"-Krimi danach aus, als würde man endlich darüber belehrt werden, warum der eine Pumpernickel immer so schimmelt, der andere aber nicht – und warum manch einer so komisch schmeckt. Gut, dass man zur Ouvertüre bereits zu sehen bekam, wie einem Mann am Telefon von hinten die Kehle mit einem Sackmesser durchgeschnitten wird. Das betont die eher latente Gefährlichkeit des Falles, in dem es nur an der Oberfläche um unliebsame Bäckerei-Betriebsräte geht. Das ZDF wiederholt "Wilsberg – Unser tägliches Brot" (Regie: Hans Jörg Thurn) zur gewohnten Sendezeit am Samstagabend. Bei der Erstausstrahlung am 2. Januar 2021 schalteten 8,39 Millionen Menschen ein – eine der höchsten Einschaltquoten, die die beliebte Reihe je einfuhr.