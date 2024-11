Bond-Nachfolge: Produzenten enthüllen Anforderungen – Idris Elba raus?

Wer der neue James Bond-Schauspieler wird, steht weiterhin in den Sternen. Nachdem Daniel Craig die Rolle 2021 hinter sich gelassen hatte, wurde wild spekuliert, wer in seine Fußstapfen treten könnte; große Namen wie Idris Elba, Henry Cavill und Tom Hardy standen im Raum. Aktuell wird Aaron-Taylor Johnson als neuer 007-Favorit gehandelt – es kursierten sogar Gerüchte, der Darsteller habe bereits ein Angebot für die Rolle erhalten. Bestätigt wurde das jedoch nicht, und so steht weiter in den Sternen, wer der nächste James Bond werden wird.