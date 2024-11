"3nach9 – die Mutter aller Talkshows wird 50": Alle Infos zum Rückblick im NDR

An Selbstbewusstsein mangelt es den Bremern nicht, schließlich ist der kleine Sender Radio Bremen ja auch ein wichtiger Faktor im Unterhaltungsfernsehen. Die selbsternannte "Mutter aller Talkshows" hat Höhepunkte wie Hape Kerkelings "Total normal" geschaffen. Also lassen wir's beim monströsen Prädikat für "3nach9", inzwischen wurde es ja auch vom weniger griffigen Slogan "dienstälteste deutsche TV-Talkshow" abgelöst. Ältere wie Dietmar Schönherrs "Je später der Abend", viel lauter und skandalöser, sind da längst vergessen. Beim Moderatorenpaar Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers regiert die vornehme Zurückhaltung. Dennoch streichen sich viele die charmante Plauderrunde am Freitagabend im Kalender an.