RTL kündigt "TV-Duelle" zur Neuwahl an: "Neue Wege im TV-Wahlkampf"

Vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar plant RTL einen TV-Duell-Abend mit sechs Spitzenkandidaten. In drei Durchgängen treten jeweils zwei Kandidaten gegeneinander an, darunter Olaf Scholz, Friedrich Merz und Robert Habeck.

Der Termin für die Bundestags-Neuwahlen steht fest. Der 23. Februar soll es sein. Das bringt nicht nur Kampagnenleiter und Wahlleiter unter Zeitdruck, sondern auch die TV-Sender. Gerüstet scheint man bei der RTL-Gruppe für den vorgezogenen Wahl-Termin zu sein. Am Dienstag wurde in einer Mitteilung bekannt gemacht, welche Pläne man für die heiße Wahlkampfphase verfolgt.

So kündigten RTL, der Nachrichtensender ntv und das Nachrichtenmagazin "stern" gemeinsam einen großen "TV-Duelle-Abend" live ab 20.15 Uhr an. Geplant ist keine große Runde, in der Vertreter aller aussichtsreichen Parteien aufeinandertreffen. Vielmehr sollen sich in drei aufeinanderfolgenden Runden "jeweils zwei Kanzlerkandidaten beziehungsweise Spitzenkandidaten der SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD sowie des BSW den Fragen stellen, die das Land bewegen". Erste Gespräche mit den Parteien liefen derzeit an.