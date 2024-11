"The Office"-Star John Krasinski zum "Sexiest Man Alive" gekürt

John Krasinski, bekannt aus 'The Office', wurde vom 'People'-Magazin zum 'Sexiest Man Alive' 2024 gekürt. Der Hollywood-Star zeigt sich überrascht über diese Ehrung. Ehefrau Emily Blunt hingegen war sofort begeistert. Krasinski reiht sich damit in die Liste prominenter Vorgänger ein.

Für viele Fans war er der große Schwarm in der beliebten US-Sitcom "The Office", mehr als zehn Jahre nach dem Ende der Serie ist John Krasinski (45) nun vom "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive" 2024 ernannt worden. Davon war der Schauspieler wohl am meisten selbst überrascht.