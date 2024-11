Die neue „Tatort“-Kommissarin: Wir stellen Alessija Lause vor

Das ist Alessija Lause

Alessija Lause wurde am 15. August 1980 in Bad Aibling (Bayern) geboren. Aufgewachsen ist sie in Neufinsing (Bayern). Ihr Vater kommt aus Ostwestfalen, ihre Mutter ist Kroatin. Aktuell wohnt sie in Berlin. Bereits als Kind stand sie erstmals vor der Kamera- und das gerade einmal mit sechs Jahren: Dort trat sie im Musikvideo-Clip Love Is Just A Breath Away des ehemaligen Bay-City-Rollers-Sängers Les McKeown auf. Nach dem Abitur zog es sie in das Heimatland ihrer Mutter, Kroatien. Dort arbeitete sie als Regieassistentin und vorwiegend als Tänzerin in Pula. Ebenso war sie Mitglied der japanischen Butoh-Company „Katsura Kahn & Saltimbbanque“, mit der sie auch auf Tour ging. Außerdem war sie Ensemblemitglied der argentinischen Aireal-Theater Company „De La Guarda“.