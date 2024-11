"JENKE. Zeitreise. Die wilden 80er": Alle Infos zur ProSieben-Reportage

Jenke von Wilmsdorff unternimmt in 'JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet' eine spannende Reise in die Vergangenheit, um herauszufinden, wie das Jahrzehnt der 'Boomer' die heutige Zeit beeinflusst.

JENKE. Zeitreise. Die wilden 80er und was sie mit dem Heute verbindet Reportage • 11.11.2024 • 20:15 Uhr

Zuletzt stürzte er sich nach ein paar neuen "Report"- und "Crime"-Sendungen mal wieder im Selbstversuch in eines seiner berüchtigten TV-"Experimente" (es ging um "Alltagsdrogen"). Jetzt versucht Jenke von Wilmsdorff mal etwas ganz Neues: eine "Zeitreise". Im Rahmen einer zweiteiligen Reportage widmet sich der Reporter dem vermeintlichen "Lieblingsjahrzehnt der Deutschen", den 80er-Jahren.

Jenke von Wilmsdorff, Jahrgang 1965, war beziehungsweise ist selbst Kind der 80-er. Alles lange her, aber die Erinnerung ist noch sehr lebendig. "Ich schaue mit dem Wissen von heute auf meine ganz persönlichen 80-er", erklärt der gebürtige Bonner in einem kleinen Auszug der neuen Reihe, der vorab in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Der ProSieben-Reporter wuchs in den 80er-Jahren als Scheidungskind bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Auch die erinnert sich im Gespräch mit ihrem Sohn noch gut an ihre "persönlichen 80-er": "Als 15-Jährigen möchte ich dich heute nicht nochmal haben."

"War früher wirklich alles besser?" In "JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet" schwelgt von Wilmsdorff aber nicht nur in persönlichen Erinnerungen. Um jenseits aller Nostalgie ein größeres Bild zu zeichnen, widmet er sich auch ganz "aktuellen Fragestellungen": "Wie sehr prägen uns die 80-er bis heute? Welche Auswirkungen hat das Jahrzehnt der 'Boomer' auf die Gegenwart der 'GenZ'? Und: War früher wirklich alles besser?"

Um diese Fragen zu klären, sucht Jenke von Wilmsdorff das Gespräch mit Menschen seiner eigenen Generation und trifft (zusammen mit Moderatorin Barbara Eligmann, die ebenfalls in den 80-ern aufwuchs) unter anderem auch eine Influencerin sowie eine junge Unternehmerin. ProSieben strahlt den zweiten Teil der "Zeitreise" am Montag, 18. November, um 20.15 Uhr aus. Beide Folgen, angepriesen als "wilder Ritt durch ein ganzes Jahrzehnt", sind jeweils im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auch bei Joyn abrufbar.

