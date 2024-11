Heiner Lauterbach in "Turmschatten" als cooler jüdischer Senioren-Rächer

Lange hat Autor Peter Grandl an seinem Nachbarn Heiner Lauterbach herumgebaggert. Beide Männer leben am Starnberger See. Er, also Grandl, wolle ein Drehbuch für den deutschen Schauspieler schreiben. Weil die Idee zu Grandls Politthriller Lauterbach reichlich umfangreich und komplex schien, riet er ihm, erst mal einen Roman zu verfassen. Gesagt, getan. Grandl veröffentlichte "Turmschatten" zunächst auf der Buchplattform Wattpad, eher Kritiker und Verlage positiv auf den Stoff reagierten. 2020 erschien die Geschichte um einen mysteriösen Juden, der in Deutschland einen Turm zur Festung umgebaut hat und sich dort gegen Nazi-Invasoren wehrt, beim Eulenspiegel-Verlag. Der Thriller erhielt gute Kritiken und wurde zum Bestseller. 2022 erwarb der Piper Verlag die Buchrechte an dem Werk. Am Freitag, 15. November, beginnt Sky mit der Ausstrahlung einer sechsteiligen Serienadaption. Und da spielt nun tatsächlich Heiner Lauterbach die Hauptfigur des Ephraim Zamir. Ausgestrahlt wird der Thrillerstoff wöchentlich in Doppelfolgen.