Würdest du sie erkennen? So sah Beatrice Egli früher aus!

07.08.2025, 09.10 Uhr
von Julian Flimm
Seit Beatrice Eglis erstem TV-Auftritt sind fast 20 Jahre vergangen. Doch wie sah das Schlager-Sternchen eigentlich zu Beginn ihrer Karriere aus?
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show  Fotoquelle: picture alliance / E54 | Detlef Zmeck

Seit Beatrice Eglis erstem TV-Auftritt sind fast 20 Jahre vergangen – mittlerweile gehört sie zu den ganz großen Namen im Business. Doch wie sah das Schlager-Sternchen eigentlich zu Beginn ihrer Karriere aus?

Die Schlagersängerin wurde 1988 geboren und wuchs in Lachen in der Schweiz auf. Ihre Eltern betrieben eine Metzgerei; doch Egli hatte andere Pläne. Mit 14 Jahren nahm sie Gesangsunterricht und trat auf kleineren Volksfesten auf. 

2007 ergab sich dann ihre erste große Chance: Gemeinsam mit der Schlagerlegende Lys Assia nahm sie am Grand Prix der Volksmusik teil, belegte jedoch nur den 12. Platz. Zwar war sie auch danach noch einige Male in Sendungen zu sehen, doch der große Erfolg blieb zunächst aus.

Bevor sie in der Schlagerwelt durchstartete, absolvierte Beatrice Egli eine Friseurausbildung. (Bildquelle: picture-alliance/ dpa | Votava)

Single, aber mit Kinderwunsch – Beatrice Egli ganz offen
Die Spekulationen um das Liebesleben von Beatrice Egli reißen nicht ab. Nun hat die Schlagersängerin berichtet, wie es um ihre Baby-Pläne steht.
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Beatrice Egli

2013 wagte sie den entscheidenden Schritt: Sie bewarb sich bei „Deutschland sucht den Superstar“! Die Zuschauer liebten die Sängerin, in acht von neun Mottoshows erhielt sie die meisten Anrufe – und wurde am Ende zur Siegerin der zehnten DSDS-Staffel gekürt.


Nach ihrem Sieg ging es für Beatrice Egli nur noch nach oben. (Bildquelle: picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB)

Nach dem DSDS-Erfolg stürmte Egli regelmäßig die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2015 versuchte sie dann, ihren Erfolg ins TV zu übertragen: Mit der großen "Show der Träume" wollte sie in der ARD durchstarten. Allerdings wurde die Show nach nur zwei Ausgaben wieder abgesetzt.


In "Die große Show der Träume" suchte Beatrice Egli nach unentdeckten Talenten. (Bildquelle: picture alliance / dpa | Maurizio Gambarini)

Ihrem Erfolg tat das aber keinen Abbruch – bis heute zählt Egli zu Deutschlands bekanntesten Schlagerstars. Auch im TV steht sie mittlerweile regelmäßig vor der Kamera, unter anderem in ihrer eigenen ARD-Sendung "Die Betralice Egli Show". Außerdem hatte sie Gastrollen in den Sendungen "Unter Uns" und "Sturm der Liebe".

