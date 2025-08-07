Home News TV-News

GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt eine Rolle bei den ZDF-Bergrettern

GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"

07.08.2025, 09.06 Uhr
von Friederike Hilz
Jessica Ginkel wird in der beliebten Serie "Die Bergretter" zu sehen sein. Fotos zeigen sie in Aktion mit Hauptdarsteller Sebastian Ströbel.
Jessica Ginkel, hier bei der Berlinale 2024, wird wohl ab Herbst in "Die Bergretter" zu sehen sein.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Für Schauspielerin Jessica Ginkel geht es hoch hinaus: Fotos, die auch von Personen aus dem Cast in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigten die 44-Jährige bei Dreharbeiten für neue Folgen der ZDF-Serie "Die Bergretter". Ginkel posiert in Selfies neben "Bergretter"-Hauptdarsteller Sebastian Ströbel. Auf weiteren Bildern ist sie zwischen den Hubschrauber-Piloten Robert Lohr und Michael Pasche zu sehen.

Episodenrolle beim "Bergretter"

Offenbar spielt sie eine Episodenrolle namens Claudia Eder – mehr ist noch nicht bekannt. Die neuen Folgen sollen im Herbst ausgestrahlt werden.

Die Schauspielerin stand von 2006 bis 2009 für die RTL-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera und war danach in weiteren Produktionen des Privatsenders zu sehen. Auch für das ZDF schlüpfte sie bereits in verschiedene Rollen, unter anderem in "Inga Lindström – Familienfest in Sommerby". Zuletzt spielte sie seit 2024 in der Krimi-Reihe "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" mit, die ebenfalls von RTL produziert wurde.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
