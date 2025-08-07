"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache": Kritik zum Piratenfilm mit Johnny Depp

Mit "Pirates of the Caribbean" schufen die Filmemacher um Hollywoods Blockbuster-Experten Jerry Bruckheimer kommerziell überaus erfolgreiches Unterhaltungskino. Immerhin spielten die ersten vier Filme weltweit fast vier Milliarden US-Dollar ein. Im Jahr 2017 kam mit "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" der fünfte Teil der Seeräuber-Saga in die Kinos – mit den bekannten Darstellern, einigen Neuzugängen und unter der Regie zweier Norweger. RTL zeigt den Film nun am Donnerstagabend als Wiederholung.

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache Fantasy-Abenteuer • 07.08.2025 • 20:15 Uhr

Der planlose, ziemlich derangierte Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) sieht sich mit einem neuen Abenteuer konfrontiert: Eine Truppe mordlustiger Geister-Piraten unter der Führung von Sparrows erklärtem Todfeind Captain Salazar (Javier Bardem) sind dem Teufelsdreieck entkommen, in dem sie bislang festgehalten wurden. Salazar und seine Crew wollen sich hierfür an den lebenden Piraten rächen, vor allem an Captain Jack Sparrow.

Um das Unheil abzuwenden, muss der chaotische Piratenchef Poseidons magischen Dreizack finden, der ihm die Kontrolle über die Weltmeere verleiht und mit dem er den fiesen Salazar bezwingen kann. Das gelingt ihm aber nur mithilfe der jungen, ambitionierten Astronomin Carina Smyth (stark: Kaya Scodelario, "Maze Runner"-Trilogie), die ebenfalls den mysteriösen Dreizack finden will, um sich endlich als Wissenschaftlerin beweisen zu können. Ebenfalls an Bord von Sparrows angeschlagenem Schiff ist der Seemann Henry Turner (Brenton Thwaites, "Titans"), der wiederum seinen Vater Will (Orlando Bloom) von einem Fluch befreien will ...

Und wie geht es jetzt weiter? Der fünfte Teil von "Fluch der Karibik" liefert das, was man in weiten Teilen schon kennt: einen schrägen Antihelden, perfekt animierte und etwas überbordende Action zu Land und zu Wasser sowie brillant gestaltete Figuren.

Die konstruierte Geschichte, in der es einmal mehr darum geht, einen okkulten Gegenstand zu finden, ist natürlich Nebensache und dient vor allem dazu, ein effektreiches Fantasy-Abenteuer abzuliefern, das mit Action, Slapstick und einigen gruseligen Passagen unterhalten will. Dass es den beiden norwegischen Regisseuren Joachim Rønning und Espen Sandberg ("Kon-Tiki", 2012) gelingt, dem fünften Teil ihren Stempel aufzudrücken, kann man wirklich nicht behaupten. Ein sechster "Pirates of the Caribbean"-Film soll Gerüchten zufolge Ende 2025 in den Dreh gehen.

