Ist Motsi Mabuse wieder schwanger? Instagram-Post sorgt für Spekulationen

Von einer zweiten Schwangerschaft von Motsi Mabuse ist aktuell nichts bekannt – und auch vorige Fotos zeigen die beliebte "Let's Dance"-Jurorin ohne Babybauch. "Oh. Für einen Moment war ich schon am Jubeln. Aber das waren schon schöne Zeiten", meint eine Userin daher zu erkennen, dass die Mutter lediglich in Erinnerungen schwelgt und sich kein weiteres Kind auf dem Weg befindet. Denn der Instagram-Beitrag erschien kurz vor dem siebten Geburtstag ihrer Tochter.

Wenig später schreibt die TV-Bekanntheit noch in ihrer Instagram-Story: "Ihr Geburtstag fühlt sich wirklich wie der wichtigste Tag in unserem Leben an. Und ja, ich werde immer emotional. Vielleicht weil ich weiß, dass alles, was ich als Mutter tue, ich zum ersten und letzten Mal tue. Für meine einzige kleine Tochter."