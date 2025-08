„Das ist nicht meine Moral!“ – Jimi Blue Ochsenknechts Abrechnung!

Die Gewinnsumme schrumpft weiter und weiter – und auch die Stimmung scheint in der "Villa der Versuchung" langsam ihren Tiefpunkt zu erreichen. Eine Schachtel mit Pizza sorgt in Folge fünf schließlich dafür, dass es zum Eklat kommt.

Dabei fängt alles vielversprechend an. Nachdem die "Kostbar" für die Bewohnerinnen und Bewohner wieder eröffnet wurde, überlegt sich die Gruppe gemeinsam einen "Sparplan". Jeder soll ein Budget von 300 Euro pro Tag erhalten und kann dieses dann nach Belieben an der Kostbar einlösen. Zumindest Raúl Richter (38) ist überzeugt von seinem selbst ausgedachten Konzept. Die anderen Promis reagieren eher verhalten: "300 Euro am Tag, das ist gut gerechnet, nett gemeint, aber bringt eigentlich gar nichts, weil man dafür nichts kriegt", findet Patricia Blanco (54).