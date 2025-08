Plastik zerstört Natur und Klima – ZDF-Doku rüttelt auf

"WISO spezial – Planet ohne Plastik" nimmt das globale Plastikmüllproblem in den Fokus. Hintergrund der Ratgebersendung sind die intensiven UN-Verhandlungen über ein verbindliches Abkommen gegen Plastikverschmutzung, die von 5. bis 14. August in Genf stattfinden sollen. Bei den Verhandlungen im vergangenen November in Südkorea gab es keine Einigung. Streitpunkte waren vor allem die Begrenzung der Plastikproduktion, die Erdölstaaten ablehnten, und fehlende Finanzhilfen für Entwicklungsländer zur Müllvermeidung und zum Recycling.