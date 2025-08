„Im Haus meiner Eltern“: Der Film über Verantwortung und innere Konflikte

Als Mutter Elisabeth nach einem Unfall ins Krankenhaus muss, stellt sich eine Frage, die lange verdrängt wurde: Wer kümmert sich jetzt um Sven (Jens Brock), Holles psychisch kranken Bruder, der noch immer im Elternhaus lebt? Sven leidet an Schizophrenie. Der Alltag mit ihm ist konfliktreich, oft unberechenbar. Auch Holles Geschwister Frauke ( Kirsten Block ) und Niels (Peter Schneider) halten Abstand. Nicht nur zu Sven, sondern auch zu allem, was mit dem Elternhaus verbunden ist.

"Nicht ganz koscher – No Name Restaurant": Kritik zur Religions-Komödie

Besonders auffällig ist die Entscheidung, den Film in Schwarz-Weiß zu drehen. Vielleicht, um den Blick zu schärfen für das, was wirklich entscheidend ist. Vielleicht, um Kontraste zu betonen, wo es keine klaren Gegensätze gibt. Vielleicht, weil das Grau, das Holles Leben durchzieht, in Farbe gar nicht darstellbar wäre. Die Farblosigkeit schafft Distanz und erschwert die emotionale Annäherung an das Drama. Sie spiegelt aber zugleich Holles inneren Zustand wider.