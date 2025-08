„Song Trip“: Alice Merton zwischen Gletschern und Beats in Island

Alice Merton trifft auf Islands ESC-Teilnehmer Daði Freyr

In einem Club in Reykjavík begegnet Alice Merton dem charismatischen Musiker Daði Freyr, der 2020 mit seinem außergewöhnlichen Beitrag beim Eurovision Song Contest Platz vier erreichte. Mit seiner kreativen Energie begleitet er Alice Merton bei der Suche nach einem authentischen Soundtrack für Island. Ein besonderer Moment entsteht in einer mystischen Höhle, in der sie ihre Originalversion von "No Roots" vorstellt. Eine außergewöhnliche Atmosphäre entsteht.