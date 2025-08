Judith Rakers' neues Zuhause auf Rügen: Einweihungsparty mit Erinnerungen

Der Umzug ist vollbracht: Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (49) hat ihrer Wahlheimat Hamburg den Rücken gekehrt und ist mitsamt ihren Tieren und Pflanzen auf die Insel Rügen gezogen. Im Podcast "Was war los gewesen?" erzählte sie nun gemeinsam mit Ariana Baborie (37) von der Einweihungsfeier – und erinnert sich dabei auch an eine frühere Party zurück.

"Ich bin immer noch ein bisschen geschädigt, weil ich zwei Tage gefeiert habe", berichtet Rakers mit heiserer Stimme und gesteht: "Ich habe so lange getanzt und mitgesungen, dass ich jetzt heiser bin." Während Ariana die Party mit ihrer Familie bereits früher verlassen habe, habe Judith Rakers bis nachts um drei zur Musik der 80er und 90er gefeiert. Sie wirft jedoch ein: "Das geht ja noch, früher haben wir bis um 5 oder 6 gefeiert" – und erinnert sich dann an eine Party, bei der das ausgelassene Treiben noch länger ging ...

Judith Rakers feierte Motto-Party mit Jan Hofer

"Ich erinnere mich an eine Einweihungsparty, da war Jan Hofer zu Gast. Das war in Hamburg", erzählt die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin und betont: "Um 7.20 Uhr war er der letzte Gast und hat immer noch Geschichten erzählt." – "Saß der da in deiner Küche und hat Geschichten erzählt?", hakt Baborie lachend nach. Rakers bejaht und erklärt, sie habe die Party dann mit den Worten "So Chef, jetzt ist Schluss hier!" für den 75-Jährigen beendet. Dennoch gibt sie annerkennend zu: "Der ist nicht totzukriegen!"