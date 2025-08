2. Bundesliga live im Free-TV: SAT.1 zeigt Schalke vs. Hertha zum Start

Schalke gegen Hertha in Liga zwei – dabei klingt diese Paarung durchaus nach großem Bundesliga-Fußball von früher. An einige Neuerungen muss man sich in der nun beginnenden Zweitliga-Saison 2025/26 gewöhnen. Zwar laufen alle Partien nach wie vor beim Pay-TV-Anbieter Sky, doch auch Fernsehzuschauer ohne Abo haben nun wieder Optionen, "die beste 2. Liga aller Zeiten", wie es in den letzten Jahren immer wieder mal hieß, im Free-TV zu verfolgen.

Dazu gehören 33 frei empfängliche Samstagabendspiele bei RTL oder Nitro und eben auch das Saison-Eröffnungsspiel FC Schalke 04 gegen Hertha BSC, das sich SAT.1 sicherte. Der Sender beginnt seine "Countdown" betitelte Übertragung um 19.50 Uhr aus Gelsenkirchen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Jonas Friedrich wird kommentieren, die Moderation übernimmt Matthias Opdenhövel, Andrea Kaiser und Matthias Killing sind als Field-Reporter im Einsatz. Nach dem Abpfiff folgen Analysen und Gespräche zum Spiel bis 23.05 Uhr. Die erste Samstagabend-Livepartie der 2. Liga bei RTL folgt einen Abend später, am Samstag, 2. August, ab 20.15 Uhr.

Gelingt dem FC Schalke 04 die Stabilisierung? Zurück zu Schalke gegen Hertha: Die heimische Veltins-Arena in Gelsenkirchen wird wohl mit 62.271 Zuschauern wie immer ausverkauft sein. Und wieder mal ist die Hoffnung im königsblauen Teil des Potts groß, das Chaos rund um den Lieblingsverein möge sich lichten. Auf dass Triumphe in Liga eins nicht mehr in allzu großer Ferne liegen. Die neu formierte Mannschaft unter dem in Deutschland bisher fast völlig unbekannten Trainer Miron Muslic – er kam vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle – wird einen neuen Anlauf nehmen, 2025/26 nicht unten, sondern oben in der Tabelle mitzuspielen. Offiziell gibt es bei Schalke diesmal jedoch keine ausgegebenen Saisonziele. Die Verantwortlichen betonen, dass es nach dem sportlichen Tiefpunkt der vergangenen Saison mit mehreren Trainerwechseln und dem Einlaufen auf Platz 14 vor allem darum geht, mit Sorgfalt und Intensität einen Neustart zu schaffen und die Mannschaft zu stabilisieren.

Verstärktes Engagement der deutschen Free-TV-Sender Ein wenig forscher – und dennoch bescheidener als früher – tritt der ehemalige "Big City Club" Hertha BSC zur neuen Spielzeit an. Die Berliner geben offensiv den Aufstieg in die Bundesliga als Ziel aus. Dazu soll das talentierte Team um den verbliebenen Superstar Fabian Reese, bei dem viele mit einem Wechsel zu einem Erstligisten gerechnet hatten, von Trainer Stefan Leitl angeleitet werden. Er übernahm die Hertha im Februar 2025 und verbesserte die Performance der Hauptstadtelf Elf Stück für Stück.

Ob die 2. Bundesliga in der Saison 2025/26 wieder das eine oder andere Mal den Zuschauerschnitt von Liga eins übertreffen wird, was bisher dreimal geschah, ist eher nicht zu erwarten. Mit dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV sind zwei Liga-Schwergewichte und Zuschauermagneten mit großen Stadien in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Hochattraktiv ist das deutsche Fußball-Unterhaus aber weiterhin – was unter anderem das verstärkte Engagement der deutsche Free-TV-Sender ab dieser Saison zeigt.

