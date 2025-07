"Kick It Like Women": Wie hart ist der Weg vom Internat in die Nationalelf?

"Kick It Like Beckham": So hieß die britische Fußball-Komödie, mit der die damals 17-jährige Schauspielerin Keira Knightley vor über 20 Jahren ihren Durchbruch feierte. Sie verkörperte eine talentierte Nachwuchs-Fußballspielerin, die in einer Mannschaft mit anderen jungen Frauen trainiert und von einer Profikarriere träumt. Der Titel der Dokumentation "Kick It Like Women – Die Zukunft des Frauenfußballs", die nun am – leider sehr späten – Mittwochabend im Ersten zu sehen ist, ist daher ziemlich passend gewählt. Auch wenn sich seit 2002, dem Erscheinungsjahr des doch sehr klischeebehafteten Kinofilms, so einiges getan hat im Frauenfußball. Zum Glück!