Beziehungstipp von Barbara Schöneberger: Darauf achte ich bei Männern!

In der neuen Folge von Barbara Schöneberger s Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" ging es vor allem um: Männer! Mit ihrem Gast, der Gefühlsexpertin Paula Lambert, sprach Schöneberger über Beziehung und Dating – und gab einen wichtigen Tipp für die Partnerwahl.

"Es gibt ja Themen, die liegen einem mehr als andere. Und das ist heute der Fall!", freut sich Barbara Schöneberger in der neusten Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau". Zu tun hat dieser freudige Gefühlsausbruch mit ihrem Gast: der Gefühlsexpertin Paula Lambert.

Früher war die vor allem dafür bekannt, sich mit den körperlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen auseinanderzusetzen. Heute spricht sie als "Gefühlsexpertin" auch über alles andere, was zu Beziehungen dazugehört.

Die beiden Frauen sind nicht nur gleich alt, sie sind auch beide bereits Mütter und haben in ihrem Leben reichlich Beziehungs-Erfahrung gesammelt. Genug Gesprächsstoff ist also auf jeden Fall da. Beim Spiel "Kennste einen, kennste alle" verrät Barbara Schöneberger dann sogar, auf welches Detail sie bei Männern in der Vergangenheit immer ganz genau geachtet hat.