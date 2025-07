ZDF-Doku: Kiefer brechen, Frauen hassen - der radikale Trend "Looksmaxxing"

Wegen seines Aussehens war Finn noch vor wenigen Jahren "total deprimiert". Er war 17, als er beschloss, sich – so heißt es in der Doku "#looksmaxxing – Junge Männer im Schönheitswahn" – zu "optimieren". "Ich habe beschlossen, die Sache in die Hand zu nehmen, anstatt rumzuheulen", erzählt der inzwischen 20-Jährige in dem Film, der ab Montag, 7. Juli, im Streamingportal des ZDF zu sehen ist. Die Sache in die Hand zu nehmen – das bedeutet für Finn unter anderem, mithilfe des verschreibungspflichtigen Medikaments Frusemide seinen Körper zu entwässern.