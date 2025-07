Ross Antony: Enten-Papa und Garten-Fan

Ross Antony sorgt mit seinem neuen Cover-Album "100 Jahre Gute Laune" (ab sofort erhältlich) derzeit wieder für gute Stimmung und bringt 15 schwungvolle Songs auf die Bühne. Privat zieht er sich am liebsten in seinen Garten zurück. Immer wieder gibt der Entertainer auf Social Media Einblicke in sein grünes Paradies. Jetzt spricht er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau über seine Mitbewohner. Denn kürzlich gab es tierischen Nachwuchs für Ross Antony und seinen Eheman Paul Reeves: In ihrem Garten sind neuerdings ein paar Enten zu Hause.