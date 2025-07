"When fucking Spring is in the Air": Kritik zur ARD-Free-TV-Premiere

Eine 16-Jährige wird schwanger und stößt auf ein lang gehütetes Familiengeheimnis: Gefühlschaos ist im Coming-of-Age-Drama "When fucking Spring is in the Air" vorprogrammiert. Das Erste zeigt den Film nun als Free-TV-Premiere in seiner "ARD Debüt"-Reihe.

When fucking Spring is in the Air Drama • 07.07.2025 • 00:00 Uhr

Manchmal kommt eben alles zusammen: Die junge Kasia (Ada Szczepaniak) ist 16 und ungewollt schwanger. Als wäre das nicht genug, trauert sie zudem um ihre kurz zuvor verstorbene Großmutter, bei der sie in der polnischen Provinz aufwuchs. Und dann wäre da ja noch diese Pubertät, die das Gefühlschaos im Coming-Of-Age-Drama "When fucking Spring is in the Air" verstärkt. Kein Wunder also, dass die rebellische Teenagerin ausbrechen will: Kurzerhand begibt sich Kasia auf eine Reise nach Deutschland zu ihren dort lebenden Eltern, die sie im Alter von drei Jahren in Polen zurückließen. Großes Drama ist vorprogrammiert im Film von Regisseur Danyael Sugawara, den das Erste nun im Rahmen der "ARD Debüt"-Reihe zeigt.

Über Eltern, die ihr Kind zurückließen Die Eltern, die im westlichen Nachbarland arbeiten, hat Kasia seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Weshalb verließen sie ihre kleine Tochter damals? Warum wanderten sie nicht gemeinsam mit ihr aus? Sie hat nichts mehr zu verlieren, keinen Cent in der Tasche und macht sich auf den Weg, um endlich diese wichtigen Fragen ihrer Biografie zu klären.

In Deutschland angekommen, ist nichts so, wie Kasia es erwartet hätte. Sie stößt auf ein gut gehütetes Familiengeheimnis, das sie nach und nach lüftet: Ihre Eltern scheinen einiges bezüglich ihrer Emigration und ihrer Finanzen zu verbergen. Was als Flucht beginnt, wird vor jugendlicher Roadmovie-Kulisse nach einem Drehbuch von Heleen Suèr zur schmerzhaften Selbstbefragung: Was bedeutet Familie, wenn Schweigen und Lügen dominieren?

When fucking Spring is in the Air – So. 06.07. – ARD: 00.00 Uhr