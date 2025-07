„Mit der Rolle warmgeworden“: Esther Sedlaczek spricht über Bastian Schweinsteiger

Esther Sedlaczek verabschiedet sich in die Baby-Pause. Vermissen wird sie auch ihr ARD-Kollege Bastian Schweinsteiger. Über den Ex-Bayern-Profi und Fußball-Experten sprach die Moderatorin nun in einem Interview.

Dass der Ex-Nationalspieler erst an ihrer Seite richtig in der Expertenrolle aufgeblüht ist, will die 39-Jährige allerdings nicht als ihr Verdienst verstanden wissen. Auf diese "These" angesprochen, sagt Sedlaczek im Interview mit "t-online": "Ich mache aus Menschen nicht etwas anderes. Bastian und ich haben Glück, dass wir einfach vor der Kamera gut zusammenpassen." Ihren Stil beschrieb sie als "guten Mix aus Unterhaltung und Inhalt". Sedlaczek: "Wir sind da auf einer Ebene. Wir verstehen uns gut und haben beide Spaß bei der Arbeit."