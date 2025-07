„20 Kilo zugenommen“ – Katy Karrenbauer spricht offen über OP-Folgen

Nach zwei Operationen hat Katy Karrenbauer zugenommen. Auf der Fashion Week in Berlin erzählte sie jetzt in einem Interview, wie es ihr damit geht und wie sie sich trotzdem stylisch anziehen kann.

Auf der Fashion Week in Berlin geht es von 30. Juni bis 3. Juli um Mode, Style und Stars. Mittendrin ist auch Schauspielerin Katy Karrenbauer. Im Interview mit der Content-Creatorin Julia Rauch erklärte sie jetzt, warum ihr im Moment ihr Gewicht zu schaffen macht und wie sie modisch damit umgeht.

"Ich habe leider gerade 20 Kilo zugenommen, durch zwei Operationen, die ich hatte", erzählt die 62-Jährige. Nachdem sie 2024 einen leichten Schlaganfall hatte, wollte die Schauspielerin das Risiko für weitere Schlaganfälle minimieren und ließ sich an der linken und an der rechten Halsschlagader operieren. Außerdem habe sie nun vollständig aufgehört zu rauchen, was ebenfalls zu ihrer Gewichtszunahme beigetragen habe.