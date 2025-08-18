Home News TV-News

Promi Big Brother 2025: Fans drohen mit Boykott, wenn SAT.1 nicht reagiert!

Sender-Kritik

SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!

18.08.2025, 20.41 Uhr
von Franziska Wenzlick
Promi Big Brother startet am 6. Oktober in die 13. Staffel. Die Fans drohten jüngst mit einem Boykott der beliebten Reality-Show. Ob SAT.1 auf die Zuschauer hört, bleibt spannend.
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Marlene Lufen und Jochen Schropp werden ab 6. Oktober die 13. Staffel von "Promi Big Brother" moderieren.  Fotoquelle: 2020 Getty Images/Joshua Sammer

Die neue Ausgabe von "Promi Big Brother" steht bereits in den Startlöchern. "Habt ihr mich schon vermisst? Ich sehe euch – und ihr seht wieder alles", hieß es zuletzt in einer Instagram-Ankündigung des "großen Bruders". Beginnen soll die SAT.1-Ausstrahlung der 13. Staffel am 6. Oktober.

Bei den meisten Fans löste der Beitrag gemischte Gefühle aus. Zwar erklärten in der Kommentarspalte zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, sich auf die neuen Folgen zu freuen. Gleichzeitig kündigten jedoch auch eine Vielzahl von ihnen an, die Sendung nur unter einer Bedingung verfolgen zu wollen.

"Bitte wieder wie früher mit zwei Bereichen", forderte ein User. "Sonst gucke ich es mal wieder nicht." Unter dem Beitrag finden sich unzählige ähnliche Kommentare: "Bitte wieder zwei Bereiche, das ist so öde geworden, hab die letzten Staffeln schon kaum noch geschaut", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer wünscht sich: "Hoffentlich endlich wieder zwei thematisierte Bereiche. Macht viel mehr Spaß zuzuschauen."

Das Konzept der letzten Jahre verärgert die Fans und Zuschauer

Drastischer drückt es folgender Kommentar aus: "Die alten Episoden mit den zwei Bereichen waren definitiv besser als der Schrott jetzt." Das Konzept der letzten Jahre sei "totaler Mist", befand ein weiterer Fan. Ein anderer beklagte die "immer wieder die gleiche olle Hütte".

Eine Followerin riet dem Sender: "Hört doch dieses Jahr bitte auf die Zuschauer. Nehmt nicht wieder den selben Container, lasst euch was einfallen ... wie wäre es mit komplett leeren Räumen und die Promis müssen sich aus Ikea-Päckchen ihre eigenen Möbel zusammenbauen?" Es gebe "bestimmt Sponsoren, die es witzig fänden, wenn Promis ihre Möbel aufbauen".

"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Die 13. Staffel von "Promi Big Brother" startet im Oktober 2025. SAT.1 gab nun die ersten Teilnehmer bekannt. Mit dabei wird unter anderem ein einstiger RTL-"Bachelor" sein, der sich der Herausforderung des Containers stellt.
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny

Ob sich SAT.1 die Kommentare der Fans zu Herzen nehmen wird, bleibt abzuwarten. Bekannt sind derzeit erst zwei Stars, die an der Show teilnehmen werden. Fraglich ist jedoch noch, ob diese ihre Zeit im Container mit allen Teilnehmern gemeinsam oder in zwei voneinander getrennten Bereichen verbringen werden. Klar ist: Wie im Vorjahr soll das Geschehen im Haus auch in der 13. Staffel dauerhaft per Livestream verfolgbar sein. Zudem steht fest, dass erneut Marlene Lufen und Jochen Schropp durch die Sendung führen werden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Promi Big Brother" finden Sie hier

