"Tatort"-Legende kritisiert die ARD-Reihe: "Der absolute Schwachsinn"

Zwar befindet sich der "Tatort" gerade in der Sommerpause, doch während der Saison ermitteln 22 Teams in ganz Krimi-Deutschland. Zu viel, wenn man "Tatort"-Urgestein Charles Breuer fragt. "Der 'Tatort' ist inflationär geworden. Es ist viel zu viel", kritisierte der 90-Jährige im Gespräch mit "t-online". "Mittlerweile wissen die Leute manchmal nicht mal mehr, ob das jetzt noch eine neue Folge ist oder eine Wiederholung." Zu seiner Zeit als Kommissar, also zwischen 1986 und 2001, sei das noch anders gewesen: "Als Manfred Krug und ich aufgehört haben, war das höchste der Gefühle, dass der NDR drei 'Tatorte' mit uns gemacht hat."