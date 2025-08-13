Home News Star-News

"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"

"Ich war ein Skelett"

"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"

13.08.2025, 09.41 Uhr
Im Alter von 15 Jahren erlebte Chad Michael Murray eine lebensbedrohliche Darmerkrankung. Der "One Tree Hill"-Star verlor fast die Hälfte seines Blutes.
Chad Michael Murray
Durch eine schwere Erkrankung wäre US-Schauspieler Chad Michael Murray einst fast gestorben.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Stuart C. Wilson

Im Alter von 15 Jahren erlebte Chad Michael Murray eine lebensbedrohliche Darmerkrankung. Der "One Tree Hill"-Star verlor fast die Hälfte seines Blutes.

Als Lucas Scott brach er Anfang der 2000er-Jahre in der Teenie-Serie "One Tree Hill" reihenweise Frauenherzen. Wie Chad Michael Murray, auch bekannt aus Serien wie "Gilmore Girls" und Filmen wie "Cinderella Story", nun verriet, war er vor seinem Durchbruch als Schauspieler jedoch einst dem Tode nahe.

Als Murray 15 Jahre alt war, verdrehte sich sein Darm, was zu inneren Blutungen führte. Durch Murrays körperliche Fitness sei dies jedoch nicht aufgefallen: Ohne seine trainierten Bauchmuskeln hätte sich sein Bauch sichtbar aufgebläht. "Ich lag im Sterben", sagte der heute 43-Jährige nun im US-Podcast "Great Company". Er habe die Hälfte seines Blutes verloren und sei immer wieder ohnmächtig geworden. Trotzdem bekam er mit, wie seine Familie einen Priester rief. "Ich habe meinen völlig verzweifelten Vater gesehen, und einen Priester am Ende meines Bettes. Sie sprachen über die letzte Salbung und all das."

Derzeit beliebt:
>>Jannik Kontalis will Bürgermeister werden: "mehr Attraktivität für Frauen"
>>Taylor Swift und Travis Kelce: Krasse Einblicke in ihre Beziehung
>>„Bares für Rares XXL“: Timor Krause bringt Familien-Schatz ins ZDF
>>Netflix belebt Kultserie "One Tree Hill" neu!

"Ich war ein Skelett"

Eine Bluttransfusion habe ihm schließlich das Leben gerettet. Später musste er ein zweites Mal operiert werden, um seine Organe zu reinigen. "Ich kam raus. Ich wog nur noch 53 statt 82 Kilo. Ich war ein Skelett", erinnert der US-Schauspieler sich. Der Anblick im Spiegel traf ihn hart: "Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in den Spiegel schaute und dachte: 'Wer ist das?' Ich habe geweint."

Zweieinhalb Monate blieb er in der Klinik. Dort sei es auch zu einer Begegnung gekommen, die seine Karriere ins Rollen brachte. Eine Krankenschwester habe ihm geraten, sich als Model zu versuchen. "Ich sagte ihr: 'Ich will nicht modeln. Ich will Schauspieler werden.'" Sie ließ nicht locker, stellte den Kontakt zu einer Agentur her und nahm ihn sogar zu einer Model-Veranstaltung mit. Dort habe es glücklicherweise auch einen Schauspielwettbewerb gegeben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Gilmore Girls" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Antonio Banderas' Aufstieg zur Hollywood-Ikone
65. Geburtstag
Antonio Banderas
Ex-Dschungelstar über Influencer im Camp: "Sind das Schlimmste"
Dschungel-Erfahrungen
Winfried Glatzeder
Dave Franco über seine Kindheit: "Echte Folter" durch seine Brüder
Bruderstreiche
Dave und James Franco
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Billy Bob Thornton feiert 70. Geburtstag: Der ungreifbare Hollywood-Star
Vielseitige Meisterwerke
Billy Bob Thornton
Volker Brandt: So sieht die deutsche Stimme von Michael Douglas heute aus
Synchron-Ikone
Volker Brandt
"Ich bin ein nomadischer Mensch": Jason Momoa über sein Leben in Caravans
Bodenständiger Star
Jason Momoa
Heino Ferch und seine Beziehungen
Liebeskarussell
Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle gaben ihre Trennung bekannt.
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love
Versiegeltes Deutschland: Der Kampf gegen den Hitzestau
"Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?"
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Liebes-Sensation bestätigt: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar!
Promipaar
Moderator Jörg Pilawa.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Überraschende Wende: Netflix verlängert Vertrag mit Harry und Meghan!
Neue Netflix-Projekte
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Taylor Swift kündigt neues Album an: Das ist ihr 12. Studio-Album!
Neues Album
Taylor Swift in orangenem Bodysuit auf der Bühne.
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.