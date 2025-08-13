"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"

Im Alter von 15 Jahren erlebte Chad Michael Murray eine lebensbedrohliche Darmerkrankung. Der "One Tree Hill"-Star verlor fast die Hälfte seines Blutes.

Als Lucas Scott brach er Anfang der 2000er-Jahre in der Teenie-Serie "One Tree Hill" reihenweise Frauenherzen. Wie Chad Michael Murray, auch bekannt aus Serien wie "Gilmore Girls" und Filmen wie "Cinderella Story", nun verriet, war er vor seinem Durchbruch als Schauspieler jedoch einst dem Tode nahe.

Als Murray 15 Jahre alt war, verdrehte sich sein Darm, was zu inneren Blutungen führte. Durch Murrays körperliche Fitness sei dies jedoch nicht aufgefallen: Ohne seine trainierten Bauchmuskeln hätte sich sein Bauch sichtbar aufgebläht. "Ich lag im Sterben", sagte der heute 43-Jährige nun im US-Podcast "Great Company". Er habe die Hälfte seines Blutes verloren und sei immer wieder ohnmächtig geworden. Trotzdem bekam er mit, wie seine Familie einen Priester rief. "Ich habe meinen völlig verzweifelten Vater gesehen, und einen Priester am Ende meines Bettes. Sie sprachen über die letzte Salbung und all das."

"Ich war ein Skelett" Eine Bluttransfusion habe ihm schließlich das Leben gerettet. Später musste er ein zweites Mal operiert werden, um seine Organe zu reinigen. "Ich kam raus. Ich wog nur noch 53 statt 82 Kilo. Ich war ein Skelett", erinnert der US-Schauspieler sich. Der Anblick im Spiegel traf ihn hart: "Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in den Spiegel schaute und dachte: 'Wer ist das?' Ich habe geweint."

Zweieinhalb Monate blieb er in der Klinik. Dort sei es auch zu einer Begegnung gekommen, die seine Karriere ins Rollen brachte. Eine Krankenschwester habe ihm geraten, sich als Model zu versuchen. "Ich sagte ihr: 'Ich will nicht modeln. Ich will Schauspieler werden.'" Sie ließ nicht locker, stellte den Kontakt zu einer Agentur her und nahm ihn sogar zu einer Model-Veranstaltung mit. Dort habe es glücklicherweise auch einen Schauspielwettbewerb gegeben.

