"Ich kämpfe täglich" – Lola Weippert spricht offen über ADHS

"täglicher Kampf"

Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS

12.08.2025, 10.32 Uhr
Lola Weippert kämpft täglich mit den Herausforderungen von ADHS, sieht aber auch die positiven Seiten. Auf Instagram teilt sie ihre Erfahrungen.
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Sebastian Reuter

"Du kannst gar kein ADHS haben, du bekommst dein Leben viel zu gut auf die Reihe" – diesen Satz höre Lola Weippert häufig. "Und er zeigt, wie wenig viele über ADHS wissen", schreibt die TV-Moderatorin auf Instagram. Sie stellt klar: "Nur weil ich funktioniere, heißt das nicht, dass es leicht ist. Ich kämpfe täglich mit Reizüberflutung, emotionalen Achterbahnfahrten, innerer Unruhe, Aufschieberitis und tausend Gedanken gleichzeitig."

ADHS sei "nicht einfach nur 'unkonzenriert sein'", erklärt die 29-Jährige weiter und beschreibt ihren Alltag mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: "Es ist das Gefühl, in einem Raum voller blinkender Neonlichter zu stehen, während alle anderen in Ruhe ein Buch lesen können. Es ist der tägliche Kampf mit Kleinigkeiten. Eine Mail beantworten. Eine Rechnung zahlen. Den Müll rausbringen."

"Es bedeutet einfach nur, dass dein Gehirn anders funktioniert"

Dinge, die "für andere selbstverständlich" seien, würden für Weippert regelmäßig zur großen Herausforderung. Dennoch sieht der TV-Star auch die positiven Seiten: "Gleichzeitig sprudelt mein Kopf über vor Ideen. Ich kann in kürzester Zeit kreative Konzepte aus dem Nichts erschaffen. Ich denke wild, vernetzt, leidenschaftlich." Sie sei impulsiv – "aber genau das macht mich auch mutig und echt".

„trage keinen BH und das ist trotzdem keine Einladung“: Lola Weippert wird deutlich
Lola Weippert zeigt auf Instagram fröhliche Bilder aus Manchester und nutzt die Plattform, um gegen unangebrachte Kommentare zu ihrem Outfit zu protestieren. Sie fordert mehr Selbstbestimmung und Selbstakzeptanz für Frauen.
Klartext von Lola
Lola Weippert meldete sich einmal mehr via Instagram zu Wort.

Bereits in der Vergangenheit sprach Lola Weippert wiederholt über ihre ADHS-Diagnose. Die Verhaltensstörung nehme sie inzwischen auch als "Superpower" wahr, schreibt sie nun: "Ich lerne immer mehr, mich nicht ständig zu hinterfragen, sondern mich zu verstehen. Mich nicht anzupassen, sondern eigene Wege zu gehen. ADHS ist keine Ausrede. Es ist einfach nur eine andere Art, die Welt zu erleben." Neurodivergent zu sein bedeute nicht, "dass etwas mit dir falsch ist", betont die ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin: "Es bedeutet einfach nur, dass dein Gehirn anders funktioniert. Und das ist vollkommen okay."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
