Home News TV-News

„Das Unwort“: ZDF wiederholt Antisemitismus-Film mit Iris Berben

"Das Unwort"

Iris Berben brilliert in ZDF-Film über Antisemitismus im Klassenzimmer

12.08.2025, 07.30 Uhr
von Eric Leimann
Zum 75. Geburtstag von Iris Berben zeigt das ZDF die Tragikomödie "Das Unwort", die Antisemitismus in deutschen Klassenzimmern thematisiert. Mit einem brillanten Drehbuch und einem herausragenden Ensemble um Devid Striesow und Anna Brüggemann.
Das Unwort
Das Ensemble des brillanten Schul-Kammerspiels "Das Unwort" (von links): Florian Martens, Devid Striesow, Iris Berben, Ursina Lardi, Samuel Benito, Anna Brüggemann, Thomas Sarbacher und Neda Rahmanian.  Fotoquelle: ZDF und [F] Conny Klein , [M] Arne Rümmler
Das Unwort
Kann Dr. Nüssen-Winkelmann (Iris Berben) von der Schulaufsichtsbehörde den verzwickten Fall um rassistische Vorkommnisse an einem Gymnasium in einem guten Sinne lösen?  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Das Unwort
Eskalation auf dem Schulhof: Karim (Oskar Redfern, rechts) reißt Max (Samuel Benito) auf dem Schulhof die Kette vom Hals. Die anderen Schüler billigen den antisemitischen Akt.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Das Unwort
Abendliche Krisensitzung in der Schule (von links): Schulaufsichts-Vertreterin Dr. Nüssen-Winkelmann (Iris Berben), den Eltern des jüdischen Jungen Max (Ursina Lardi und Thomas Sarbacher) sowie Schuldirektor Stege (Devid Striesow) steht eine nervenaufreibende Nacht bevor.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Das Unwort
Direktor Stege (Devid Striesow, links) und Hausmeister Eichmann (Florian Martens) müssen ihre Schule verteidigen - oder ihre Schwächen offenbaren.   Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Das Unwort
Eltern sind selten objektiv. Werden Valerie (Ursina Lardi, Mitte), Simon (Thomas Sarbacher) und Majan (Neda Rahmanian) über den böse eskalierten Streit ihrer Kinder auf einen gemeinsamen Nenner kommen?   Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Das Unwort
Dr. Nüssen-Winkelmann (Iris Berben) steht kurz vor ihrer Pensionierung bei der Schulaufsichtsbehörde - und ist frustriert von der "Realität" ihrer letzten Berufsjahre.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Das Unwort
Die Väter der Streithähne, Latif (Neil Malik Abdullah, links) und Simon (Thomas Sarbacher), versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein
Das Unwort
Streit über "Anne Frank": Karim (Oskar Redfern, rechts) und Max (Samuel Benito) giften sich im Klassenzimmer an.  Fotoquelle: ZDF / Conny Klein

Der 15-jährige Max Berlinger (Samuel Benito), ein deutscher Junge jüdischen Glaubens, hat seinem Mitschüler Karim (Oskar Redfern) das Ohrläppchen abgebissen. Einem anderen hat er die Nase gebrochen. Nun droht dem Jungen der Schulverweis. Max' Eltern (Thomas Sarbacher, Ursina Lardi) gehen mit ziemlich gemischten Gefühlen zum abendlichen Krisengespräch ins Gymnasium ihres Kindes. Der Vater voller Wut auf den latenten Antisemitismus in Deutschland, die Mutter mit sorgenvollen Gedanken um die Zukunft des Sohnes. Weil die ebenfalls geladenen Eltern Karims (erst einmal) nicht auftauchen, beginnen die Vertreterin der Schulaufsichtsbehörde (Iris Berben) und der Schulrektor (Devid Striesow) die Sitzung nur mit einem Elternpaar. Auch der Vertrauenslehrer hat angeblich keine Zeit. Vertreten wird er vom einzigen Nicht-Akademiker am Tisch, Hausmeister Eichmann (Florian Martens), dessen Nachname dem gereizten Vater Berlinger nicht gerade als gutes Omen erscheint. Ebenfalls mit in der Runde sitzt die junge, engagierte Klassenlehrerin der Infight-Gruppe (Anna Brüggemann).

ZDF
Das Unwort
Tragikomödie • 12.08.2025 • 22:45 Uhr

In Rückblenden, die die Kammerspiel-Atmosphäre der Krisensitzung "auflockern", sieht man die Eskalation des Konflikts im Klassenzimmer. Als Max seinen Glauben offenbart, greifen schnell alte Stereotype und Vorurteile. Bei Moslems, Juden und den "neutralen" Beobachtern der Szene. In einem der besten Momente versucht Lehrerin Annika Ritter (Brüggemann), ihre Klasse für die anstehende Lektüre von Anne Franks Tagebuch zu begeistern. Von ihren Schülern erntet sie dafür vorwiegend Spott. Auch irgendwo aufgeschnappte Argumente, das Tagebuch sei sowieso nicht echt, weil ein Mädchen dieses Alters es niemals geschrieben haben könnte, machen die Runde.

Tragikomödie entlarvt die Mechanismen von Rassismus

Was Drehbuchautor und Regisseur Leo Khasin ("Kaddisch für einen Freund") mit "Das Unwort" schafft, ist ziemlich beeindruckend. Sehr unterhaltsam und mit viel Spielfreude vom Schauspiel-Ensemble umgesetzt, entlarvt die Tragikomödie Mechanismen von Rassismus. Vor allem dem Rassismus jener Art, wie er in "besseren" Kreisen wie im gezeigten Gymnasium vorkommt. Hier trifft die raue Lebenswelt jugendlicher Selbstfindungs- und Selbstbehauptungskämpfe auf die politische Korrektheit von Pädagogen und Eltern, die natürlich keinesfalls zugeben wollen, dass so etwas wie Mobbing, Diskriminierung und rassistische Vorurteile in ihrer Welt passieren könnten.

Derzeit beliebt:
>>ZDFroyal: Warum Prinzessin Amalia das Vertrauen der Niederländer gewinnt
>>„37°“ erzählt: Drei Frauen, drei Schicksale – Liebesbetrug im Netz
>>„Für immer Freibad“: Jeannine Michaelsen über Mutproben, Pommes & 90er
>>Jeannine Michaelsen: So will sie Teenagern den Social-Media-Druck nehmen

Devid Striesow spielt einen windelweichen Schuldirektor, dem vor allem die eigene Karriere am Herzen liegt. Iris Berben gibt die desillusionierte Schulaufsichts-Beamtin kurz vor der Pensionierung, die dem Geschehen an der Schule wütend-fassungslos gegenübersteht. Filmemacher Leo Khasin, der selbst aus einer osteuropäischen, jüdischen Einwanderer-Familie stammt, zeigt die Unfähigkeit unserer Gesellschaft, wirksame Strategien gegen rassistisches Denken und Handeln zu entwickeln. Dass sein durchweg unterhaltsames Kammerspiel gebildete Akademiker und Gymnasialschüler streiten lässt und eben nicht in dem ZDF-Publikum eher "fernen" sozialen Brennpunkten angesiedelt ist, darf als kluger Schachzug gewertet werden. Die Eskalation des Falles – der zudem auf wahren Geschehnissen beruht – geht einem so deutlich näher, "Das Unwort" erscheint in seiner nachvollziehbaren Eskalation bestürzend realistisch.

Der Film ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung online abrufbar.

Das Unwort – Di. 12.08. – ZDF: 22.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
"Aktenzeichen XY": Spannende Fakten zum Klassiker mit Kultstatus
True-Crime
Rudi Cerne moderiert eine der erfolgreichsten ZDF-Shows aller Zeiten.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Rauer Norden, düstere Fälle – das ist die neue Krimireihe „Ellis“
"Ellis"
Ellis
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein tiefgründiger Krimi
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Bürgergeld in der Kritik: Ist das System zu bequem für Empfänger?
"frontal-Dokumentation: Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?"
Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?
Max Kruse wird RTL-Experte – Rückkehr zum Fußball für Jana Wosnitza
Neuerungen bei RTL Sport
Ein Gruppenfoto der Protagonisten der virtuellen Pressekonferenz von RTL Sport.
Rebellische Muslima im Punk-Fieber: "We Are Lady Parts"
Musik und Mikrobiologie
"We Are Lady Parts"
Arcadia Staffel 2: Wenn das Leben zum Punktespiel wird
Dystopische Zukunft
"Arcadia"
Vier Serien- & Filmstarts, die du diese Woche nicht verpassen darfst
Streaming-Highlights
Alien: Earth
Diese Werbung polarisiert Amerika!
Werbe-Aufruhr
Sydney Sweeney
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Von Wunsiedel ins TV: Hanna Plaß über ihren langen Weg
Karrierestart
Schauspielerin Hanna Plaß im Interview
Judith Rakers: Wie ein Interview ihr Leben komplett veränderte
Leben auf Rügen
Judith Rakers
ProSieben startet Comedy-Kracher am Montagabend
Promi-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Julian Fellowes über "The Gilded Age": Ein Blick auf die USA
Mentalitätsunterschiede
Julian Fellowes
Neue DVDs und Blu-rays: Soderberghs Comeback und mehr
DVD-Neuheiten
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.
6 erstaunliche Fakten über Sandra Maischberger
Sex-Show, Schnorrerin, Ehegeheimnis
Seit 2003 moderiert Sandra Maischberger ihre Talkshow im Ersten.
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV
"Magic Mike's Last Dance"
Magic Mike's Last Dance
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
Nach Tumor und Endometriose: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitssorgen
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.