Home News TV-News

"Retro-Battles" – Die Backstreet Boys und die Kelly Family im 90er-Duell

"Retro Battles – Die Trends der 90er"

Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell

10.08.2025, 07.40 Uhr
von Susanne Bald
Die ZDF-Doku "Retro-Battles – Die Trends der 90er" lässt ikonische Phänomene der Neunziger in unterhaltsamen Duellen gegeneinander antreten. Ein Highlight für Nostalgiker und alle, die das bunte Jahrzehnt verpasst haben.
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
Die 90er-Jahre waren das große Jahrzehnt von Boybands wie den Backstreet Boys (Bild). Doch ausgerechnet eine langhaarige Großfamilie, damals von einigen als "singende Altkleidersammlung" verunglimpft, machte ihnen hierzulande den Musikthron streitig - die Kelly Family.  Fotoquelle: ZDF/ZDF/IMAGO
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
Sammelblätter, Stofftiere, Stifte: Die Deutschen packte in dden Neunzigerjahren eine wahre Diddl-Sammel-Wut!   Fotoquelle: ZDF/ZDF/Picture Alliance
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
Wer wohl das direkte Duell zwischen Pokémon Pikachu (links) und Diddl-Maus gewinnt? In den Neunzigern waren die Figuren ein Riesenhit.  Fotoquelle: ZDF/ZDF/Banijay Productions Germany

"Wer sich an die Achtziger erinnern kann, hat sie nicht miterlebt", lautet ein Zitat, das dem Austro-Superstar Falco zugeschrieben wird. Und wie steht es mit den Neunzigern? Die zweiteilige Doku "Retro-Battles – Die Trends der 90er" richtet sich gleichermaßen an jene, die sich an die Zeit erinnern und gerne in Nostalgie schwelgen, und die, deren Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge geholfen werden muss. Und natürlich auch an Zuschauerinnen und Zuschauer, die, der späten Geburt geschuldet, tatsächlich noch nicht dabei waren im bunten Jahrzehnt der Boybands, Game Boys und Tamagotchis.

ZDF
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
Dokumentation • 10.08.2025 • 17:15 Uhr

Die beiden Teile mit den Titeln "Tamagotchi, Grunge & Co." und "Kelly Family, Pokémon & Co." sind bereits seit April in der ZDF Mediathek abrufbar und wurden im Mai und Juli bei ZDFinfo ausgestrahlt. Warum es nun nur Folge zwei ins Programm des Hauptsenders schafft, wird vom ZDF nicht weiter erläutert. Zu sehen ist sie am späteren Sonntagnachmittag.

Ganz im optischen Stil der Neunziger gehalten, stellt die Doku Hits aus der Film-, Musik-, Sport- und Gaming-Welt vor, eingeordnet vom Kultur- und Medienwissenschaftler Marcus S. Kleiner und kommentiert von Promis wie Lee Baxter und Bastiaan Ragas von der Neunziger-Boyband Caught in the Act. Zwei Vertreter der jeweiligen Kategorie werden ins direkte Duell geschickt: So treten die Backstreet Boys gegen die Kelly Family an, die Formel 1 gegen Wrestling, die Diddl-Maus gegen die Pokémons und die Actionfilm-Offenbarung "Matrix" gegen den tragischen Schmachtfetzen "Titanic". Die Frage, ob auf der Tür noch Platz für Leonardo DiCaprios Figur Jack gewesen wäre, wird auch hier nicht geklärt. Dafür wird am Ende jedes Duells ein eindeutiger Sieger gekürt.

Derzeit beliebt:
>>„Ellis“: ZDF zeigt neue britische Krimireihe mit Sharon D Clarke
>>„Nächte vor Hochzeiten“: ARD-Film über Liebe, Zweifel und die große Frage
>>"Backstreet-Boys"-Star Brian Littrell verklagt örtlichen Sheriff - Was ist da los?
>>Kontrollierter Ausraster: Warum Patricia Kelly plötzlich ein Auto demolierte

"Retro Battles – Die Trends der 90er" – So. 10.08. – ZDF: 17.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Tod eines Verbindungsstudenten: Ein tiefgründiger Krimi
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Wenn die Lichter ausgehen: Wien von seiner anderen Seite
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
Herausforderung Wohnungssuche: Wie weit geht Nina Maler für einen Mietvertrag?
"Die Kinderschwindlerin"
"Die Kinderschwindlerin"
Jeannine Michaelsen über ihre Jugend in den 90ern: "Jetzt packe ich mir das Leben"
Nostalgie
Red Carpet Arrivals - German Television Award In Cologne
80 Jahre nach Hiroshima: Terra X beleuchtet die nukleare Bedrohung
"Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima"
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV
"Magic Mike's Last Dance"
Magic Mike's Last Dance
Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
James Bond: Diese Fakten zur Agenten-Reihe kanntest du noch nicht
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Schockierende Beichte: Laura Karaseks versteckte Laster
Persönliche Schwäche?
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Ex-Dschungelstar über Influencer im Camp: "Sind das Schlimmste"
Dschungel-Erfahrungen
Winfried Glatzeder
Dave Franco über seine Kindheit: "Echte Folter" durch seine Brüder
Bruderstreiche
Dave und James Franco
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Grüner Daumen hoch: CO2-Reduktion als Geschäftsmodell
"plan b: Die Klimaretter"
plan b: Die Klimaretter
Revolution im Journalismus: Comics als Aufklärung
"Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform"
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.