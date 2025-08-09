"heute-show extra – Next Stop Köster": Unterhaltung im ZDF - ausgerechnet durch Markus Söder

Während der 13-wöchigen Sommerpause der "heute-show" im ZDF präsentiert nach Martina Hill, Valerie Niehaus und Lutz van der Horst am Freitagabend ein weiteres Ensemblemitglied eine eigene Sendung. Darin bittet Fabian Köster den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zum Vier-Augen-Gespräch.

"heute-show extra – Next Stop Köster" Satireshow • 08.08.2025 • 22:30 Uhr

Fans der "heute-show" im ZDF wird in diesem Jahr während der Oliver-Welke-freien Sommerpause so einiges geboten. Anfang Juni verabschiedete sich der Gastgeber der Nachrichtensatiresendung in den 13-wöchigen Urlaub, weiter geht es mit regulären Sendungen erst wieder Anfang September. Und wenn der Kater aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse ja bekanntlich auf den Tischen. Oder sie präsentieren einfach ihre eigenen Shows.

Zunächst nahmen sich Lutz van der Horst und Fabian Köster gemeinsam in zwei Spezial-Shows der Themen deutsche Infrastruktur und schwarz-roter Koalitionsvertrag an. Danach stimmte Comedy-Queen Martina Hill im "heute SHOWNAL – Larissa ihr Sommer!" als schrille Netzreporterin auf die heiße Jahreszeit ein. "Außenreporterin" Valerie Niehaus setzte sich im "heute-show extra – Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" satirisch mit dem reichsten Mann der Welt auseinander, und Lutz van der Horst, sonst ebenfalls unter anderem als Außenreporter im Einsatz, stellte im "heute-show extra – Das Quiz" das politische Wissen einiger deutscher Volksvertreter auf die Probe.

In einem weiteren Ableger der Mutter-Show darf sich nun am späten Freitagabend im ZDF ein weiteres Ensemble-Mitglied als Gastgeber eines eigenen Formats beweisen: Fabian Köster, bisher vor allem als Teil des Politikerschreck-Duos mit Lutz van der Horst in Erscheinung getreten.

Im "heute-show extra – Next Stop Köster" begrüßt der 30-Jährige den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zum verbalen Schlagabtausch unter vier Augen – in einem Fahrstuhl. Er verspricht ein intensives Gespräch "über die Achterbahnfahrt der politischen Karriere" seines Gastes sowie dessen "persönliche Perspektive auf den Politikbetrieb", und das "immer auf Augenhöhe und mit einer guten Portion Humor".

"heute-show extra – Next Stop Köster" – Fr. 08.08. – ZDF: 22.30 Uhr

