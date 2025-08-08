Schlager-Charts: Diese Stars brechen Spotify-Rekorde!

Die meistgehörten klassischen Schlager Der Spotify-König unter den klassischen Schlagerkünstlern ist zweifellos Udo Jürgens. Sein Hit „Griechischer Wein“ wurde rund 92,5 Millionen Mal auf der Plattform aufgerufen und ist damit der am häufigsten gehörte klassische Schlager auf Spotify. Schon bei seiner Veröffentlichung 1974 eroberte er die Spitze der deutschen Charts, zudem erhielt Jürgens für mehr als 500.000 verkaufte Einheiten eine goldene Schallplatte. Mit „Ich war noch niemals in New York“ (42,2 Millionen Aufrufe) und „Aber bitte mit Sahne“ (30,5 Millionen Aufrufe) liegen zwei weitere Songs von Udo Jürgens weit oben in der Spotify-Schlagerhitparade.

Konkurrenz bekommt Jürgens vor allem von Roland Kaiser. Dessen Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ mit Maite Kelly ist gleich dreifach weit oben in der Gunst der Spotify-Nutzer. Während die klassische Version von 2014 schon durchaus eindrucksvolle 33,5 Millionen Aufrufe verzeichnet, ist der Club-Mix mit etwa 61,6 Millionen Aufrufen noch deutlich erfolgreicher. Dazu kommt, dass der Pop-Mix des Songs weitere 17,2 Millionen Mal gehört wurde.

Am häufigsten gehörte moderne Pop-Schlager Die deutsche Nummer 1 im Schlagerbereich ist eindeutig Helene Fischer. Sie ist die einzige Künstlerin aus diesem Genre, die Lieder mit neunstelligen Aufrufzahlen bei Spotify aufweisen kann. Ungeschlagen ist ihr Hit „Atemlos durch die Nacht“, der circa 179,7 Millionen Mal gestreamt wurde. Der von Kristina Bach geschriebene Song kam 2013 heraus und war in Deutschland mehr als zwei Jahre lang in den Charts vertreten. Für über eine Million verkaufte Einheiten erhielt Fischer eine Diamantene Schallplatte.

Auch mit anderen Songs erreicht Helene Fischer auf Spotify Abrufzahlen, von denen die meisten Künstler nur träumen können. Zu erwähnen sind vor allem „Herzbeben“ mit etwa 114,5 Millionen, „Achterbahn“ mit 73,4 Millionen und „Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n“ mit 67 Millionen Streams.

„Regenbogenfarben“, das Duett von Fischer mit Kerstin Ott, wurde auf Spotify rund 86,1 Millionen Mal gehört, ist aber nicht Otts erfolgreichster Song auf der Plattform. Diese Ehre gebührt natürlich „Die immer lacht“, dessen Remix von Stereoact knapp 93 Millionen Streams verzeichnet.

Zu erwähnen sind auch die Spotify-Erfolge von Vanessa Mai. „Happy End“, ihr Duett mit dem Rapper Sido, wurde rund 28,5 Millionen Mal gestreamt, ihr Song „Ich sterb für dich“ kommt auf 26,1 Millionen Abrufe.

Die Partyschlager-Favoriten auf Spotify Kaum eine ausgelassene Party kommt ohne Songs aus, in denen Schlager mit Electro und Techno gemischt ist. An der Spitze liegen in diesem Bereich Die Atzen. Der größte Erfolg des Duos auf Spotify ist „Disco Pogo“ mit etwa 72,6 Millionen Aufrufen, gefolgt von „Das geht ab! (Wir feiern die ganze Nacht)“ mit rund 60,4 Millionen Streams und „Strobo Pop“ mit circa 59,5 Millionen Aufrufen.

Weitere erfolgreiche Partyschlager-Interpreten sind Ikke Hüftgold und Mickie Krause. Hüftgolds Song „Bumsbar“ kommt auf 67,6 Millionen und „Ich schwanke noch“ auf 58,6 Millionen Streams. Der Nummer-1-Hit von Krause bei Spotify ist „Eine Woche wach“ mit rund 64,6 Millionen Aufrufen, gefolgt von „Geh mal Bier hol’n (GmBh)“ mit etwa 41,7 Millionen Streams.