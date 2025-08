Quizshows, Politik – und jetzt Ermittlungen: Der Fall Caroline Bosbach

Caroline Bosbach, geboren am 27. November 1989 in Bergisch Gladbach, ist eine deutsche Politikerin der CDU und Tochter des langjährigen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach. Doch die 35-Jährige hat sich längst aus dem Schatten ihres Vaters befreit und steht heute fest auf eigenen Beinen.

Bosbachs Weg in den Deutschen Bundestag Nach ihrem Studium der Wirtschaftskommunikation in Berlin und Amsterdam sowie Tätigkeiten in der (Energie-)Wirtschaft, als Marketing- und PR-Beraterin und als Dozentin an der Cologne Business School, engagiert sie sich zunehmend politisch. Seit 2025 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages und vertritt den Rheinisch-Bergischen Kreis – ein traditionelles CDU-Hochburggebiet, in dem sie 42,2 Prozent der Erststimmen erhielt und somit das Direktmandat sichern konnte.

Ihre Motivation für das politische Engagement fand Bosbach nach eigenen Angaben während ihrer Tätigkeit in einer Flüchtlingsaufnahmestelle am ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof. Als politische Referentin arbeitete sie sowohl auf Kommunal- als auch Bundesebene und war zudem als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Wiesmann tätig.

Auftritte im Unterhaltungsfernsehen Neben ihrer politischen Karriere erlangte Bosbach vor allem mediale Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der beliebten RTL-Show „Let's Dance“. 2022 stellte sie sich der Herausforderung und tanzte an der Seite von Profi-Tänzer Valentin Lusin. Obwohl sie in der fünften Folge ausschied, durften sie und Lusin in Show sechs für die gesundheitlich verhinderten Michelle und Christian Polanc nachrücken. Ein Weiterkommen war jedoch auch in dieser Runde nicht mehr möglich.

Bereits 2019 nahm Bosbach an der VOX-Show „7 Töchter“ teil, in der sechs prominente Töchter die Gelegenheit erhielten, sich vor einem breiten Publikum zu präsentieren. Gemeinsam mit ihrem Vater war sie im gleichen Jahr ein Teil der Fernsehsendung "Grill den Henssler". Ein Jahr später nahm sie bei den ARD-Ratespielen "Wer weiß denn sowas?" teil. Im Jahr 2021 war sie Kandidatin beim "Quizduell Olymp". Abgerundet werden ihre Quizshow-Auftritte durch ihre Teilnahme bei "Das große Deutschland-Quiz" 2022.

Schwerwiegende Vorwürfe Seit Juli 2025 sieht sich Caroline Bosbach mit mehreren schweren Vorwürfen konfrontiert:

Bargeld-Affäre: Ein ehemaliger CDU-Mitarbeiter behauptet, er habe im Januar 2025 eine Scheinrechnung über 2.500 Euro für angebliche Wahlkampfkosten erstellt, die über Umwege an Bosbach gelangt sei. Sie bestreitet diese Vorwürfe vehement und bezeichnet sie als „fingiert“ und „manipuliert“.

Stimmenkauf: Im Zusammenhang mit ihrer Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) im September 2023 wird ihr vorgeworfen, sie habe Stimmen durch finanzielle Anreize erkauft. Auch diese Anschuldigungen weist sie zurück und spricht von „manipulierten Chatverläufen“.

In beiden Fällen kooperiert Bosbach mit der Staatsanwaltschaft Köln, die die Vorwürfe derzeit prüft.

Stellungnahme vom 4. August 2025 Am 4. August 2025 veröffentlichte die 35-Jährige ein Video auf Instagram sowie ein Schreiben an den CDU-Kreisvorstand Rhein-Berg, in dem sie die Vorwürfe erneut entschieden zurückwies. Sie betonte, dass sie sich nicht bereichert habe und kein Schaden für die CDU Rhein-Berg entstanden sei. Darüber hinaus kündigte sie an, vorerst keine öffentlichen Auftritte mehr wahrzunehmen, um der Partei im bevorstehenden Kommunalwahlkampf nicht zu schaden.