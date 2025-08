„Nie wieder die Kontrolle verlieren“: Jens Riewa mit Schockgeständnis

Demnach musste sich der Journalist damals einer Nierenstein-OP unterziehen. Jedoch: "Die lief nicht ganz so, wie sie normalerweise läuft." Der heute 62-Jährige lag daraufhin vier Wochen im Krankenhaus und bekam als Schmerzmittel sogar Fentanyl verabreicht. Im Krankenhaus sei, so berichtet Riewa, sein Schmerz "gemessen worden". Das schockierende Ergebnis: Bei ihm wurde ein "dreifacher Geburtsschmerz" festgestellt. Daher griffen die Ärzte vor Ort zu dem starken Schmerzmittel.

Jens Riewa: Der "Kampf zurück ins Bewusstsein" sei nicht zu unterschätzen

Dass Fentanyl nicht zu unterschätzen ist, weiß auch Jens Riewa: Es sei ein "höllisches Mittel, an dem viele Hunderttausende in Amerika schon elendig krepiert sind". Das Schmerzmittel wurde ihm nicht gespritzt, sondern via eines Pflasters verabreicht. Riewa erinnerte sich, dass das Pflaster "sehr besonders" ausgesehen habe. Da er nach dem Aufkleben jedoch mit Problemen und Juckreiz zu kämpfen hatte, entschied er sich eigenständig dazu, das Pflaster zu entfernen und wegzuschmeißen. Eine zunächst harmlose Aktion – die jedoch weitreichende Folgen haben sollte.