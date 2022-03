Let's Dance 2022: Michelle muss aussteigen

Die Autorin und Politikerin war in der fünften Ausgabe der 15. Staffel mit Tanzpartner Valentin Lusin (35) ausgeschieden. Bereits seit vergangenem Mittwochabend (30. März) trainieren die beiden wieder und bereiten sich auf Show sechs am kommenden Freitag vor. "Wir wünschen dir gute und schnelle Besserung. Wir werden dich würdig vertreten", verspricht Caroline Bosbach der verletzten Michelle in einer Videobotschaft. "Wir geben jetzt Vollgas, wir haben genau einen Tag Zeit, eine Choreo auf die Beine zu stellen."