30 Jahre "GZSZ": Sendetermin der Jubiläumsfolge steht fest

Die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Nun hat RTL den Sendetermin der Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge veröffentlicht.

Die RTL-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" feiert in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Zu diesem Anlass strahlt der Sender eine besondere Folge in Spielfilmlänge aus. Am 11. Mai 1992 flimmerte die erste Episode über die Bildschirme. Die Jubiläumsfolge ist nun am 12. Mai 2022 bei RTL (auch bei RTL+) zu sehen. Das teilte das Produktionsunternehmen UFA Serial Drama am Mittwoch mit. Auch über den Inhalt der Folge gibt es erste Details.

Wolfgang Bahro (61) ist bereits seit 1993 dabei - und mittlerweile fest mit "GZSZ" und dem Kolle-Kiez in Berlin verschmolzen. In der Jubiläumsfolge wird sich alles um seine Rolle Jo Gerner drehen: Er ist auf der Flucht und taucht unter. Mit allen Mitteln versucht sein Erzfeind Bajan Linostrami (Matthias Unger), Gerner aufzuspüren. Schließlich erpresst Linostrami Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi, 33), die ihren Stiefvater in eine Falle locken soll. Gerner ist in eine tödliche Enge getrieben und steht plötzlich vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Wie weit wird er gehen, um seine Familie zu schützen?

"GZSZ" hatte über die Jahre viele Themenkomplexe zu bieten: Mobbing, die Flüchtlingskrise oder Burnout wurden behandelt. "Ich finde es besonders wichtig, dass 'GZSZ' dabei hilft, Vorurteile abzubauen", erklärt Wolfgang Bahro. "Homophobie, Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung und Sexismus sind in unserer Gesellschaft Themen, die zu erheblichen Konflikten führen." "GZSZ" könne "einen großen Beitrag dazu leisten, diese Themen aufzugreifen", um somit Vorurteile aufzulösen. "In der Vergangenheit hat 'GZSZ' das immer wieder getan und auch das macht mich sehr stolz darauf, ein Teil dieser Serie zu sein", so der Schauspieler.